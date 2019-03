El look de Sara Carbonero en la boda de su prima, el almuerzo de Isabel Preysler y Vargas Llosa y las vacaciones de soltero de Cristiano Ronaldo

Kiosco Semanal

Esta semana nuestro kiosco semanal viene de lo más revuelto: que si el look de Sara Carbonero con peinado inspirado en la reina Letizia, que si el almuerzo para dos de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que si las pedazo de vacaciones que se ha metido en su cuerpo serrando Cristiano Ronaldo… ¡Y eso no es todo! Los looks de la reina Letizia en París, las hijas de Mariló Montero y Melanie Griffith quitándole protagonismo a sus madres o el novio de Paz Padilla detenido e imputado por prevaricación, son los otros temas de las portadas.