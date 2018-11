Lolita Flores, una abuela orgullosa y feliz del pequeño Noah

Elena Furiase y Gonzalo Sierra se estrenaban como papas primerizos, del pequeño Noah, el pasado 12 de octubre. En todo este mes el pequeñín y los padres se han llevado todo el protagonismo pero hay otra persona que también lo tiene y es Lolita, una abuela de las más orgullosa y feliz.

"Hoy no puedo ser más feliz, desde la una de la tarde hasta las diez de la noche, disfruté de mi nieto Noah, más felicidad imposible, gracias @elenafuriase @gonzalos.g por hacerme hoy un poco más féliz, te quiero Noah os quiero hijos", escribía el pasado domingo la súper abuela junto a una imagen, en la que sale con su nieto Noah dándole de comer, que compartía en su cuenta de Instagram.

Aunque como siempre, no es oro todo lo que reluce, y es cansada la llegada de un bebé, "No me importa caerme se sueño, no me importa la tendinitis del brazo, no me importa el dolor de cuello, no me importa no tener tiempo, no me importa comer a deshora, no me importa, no me importa, pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano", decía Elena Furiase junto a una foto cogiéndole la mano a su hijo.