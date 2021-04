Lola Ortiz, completamente rota tras la muerte de su novio, Luis Ojeda

Lola Ortiz compartía hace unos días la triste noticia del fallecimiento de su novio, Luis Ojeda, a los 20 años: “Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos”.

Rota de dolor, la televisiva ha compartido durante estos días varios mensajes dedicados a su chico en los que dejaba claro lo muchísimo que lo echa de menos. Sin duda alguna, un golpe difícil de superar, sobre todo cuando hace un año también fallecía su padre a consecuencia de un cáncer.

Ahora Lola ha encontrado el mejor bálsamo en sus redes sociales, donde se desahoga compartiendo recuerdos junto al que era su novio. Así hemos visto cómo ha publicado una de sus canciones favoritas o las cartas que le escribe casi a diario y que le manda al cielo.

Del mismo modo, la joven ha querido agradecer los mensajes que ha ido recibiendo por pate de sus seguidores: “Tengo los seguidores más grandes del mundo. Gracias de corazón por todo el apoyo. Quitando cuatro tontos que los hay en todos lados, agradecerles todos los mensajes bonitos y en gastar unos minutos en escribirme palabras de consuelo. Gracias de verdad”.

Consciente el amor que se profesaban, Lola también compartía unas palabras con las que dejaba claro lo que ha significado Luis para ella: “Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido”, aseguraba en otro de sus mensajes. No hacía mucho además que se había comprado una casa en su tierra, Gran Canaria, con la que estaba muy ilusionada, pero ahora le toca afrontar esta terrible pérdida.

