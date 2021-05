El llamativo mensaje de Kiko Rivera a Irene Rosales: "Lo mismo hoy viene un hermanito"

Más información Kiko Rivera, el apoyo de Antonio Tejado tras el fallecimiento de su padre

Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, celebran siete años de amor. Una relación donde la famosa pareja ha demostrado estar apoyándose en los buenos y malos momentos. Y es que tras la denuncia que hizo pública de su madre, Isabel Pantoja, por lo que supuestamente había hecho la tonadillera con la herencia de su hijo; Irene Rosales se ha convertido en su mejor apoyo.

Él también ha demostrado estar junto a su mujer en el que posiblemente haya sido uno de los peores años de su vida, y es que meses después de perder a su madre, Irene volvía a enfrentarse a un momento muy complicado con la muerte de su padre. Situaciones difíciles en las que siempre se han mostrado de lo más unidos… ¡Y así han vuelto a dejar constancia de ello!

La pareja ha utilizado sus redes sociales para demostrar el gran amor que hay entre ellos en su séptimo aniversario. Un mensaje donde Kiko ha escrito una frase que ha sido de lo más llamativa. ¿Se está la pareja pensando en ampliar la familia?

"La mujer de mi vida. La que me cuida me mima y me salva. Hoy cumplimos 7 años juntos! Madre mía! Feliz aniversario cariño mío @irenerova24. Lo mismo hoy viene un hermanito jajajajajaja. Te amo", escribe Kiko junto a esta publicación.

"Hoy hacemos 7 años juntos, con momentos buenos y no tan buenos, pero seguimos. Somos un equipo, te quiero @riverakiko", añadía ella...

La pareja se casó el 7 de octubre de 2016 y tiene dos hijas: Ana (que nació el 15 de diciembre de 2015) y Carlota (que llegó al mundo el 30 de enero de 2018). Además, Kiko es padre de otro niño, Francisco, de nueve años, fruto de su relación con la modelo y ex Miss España, Jessica Bueno.

