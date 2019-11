Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano en medio de la carrera política de su marido. Y es que el líder de VOX ha pasado de ser duramente criticado por sus propuestas e ideales, a convertirse en la tercera fuerza política en las últimas elecciones del 10N, contando con más de tres millones de votos a su favor.

Algo, ante lo que muchos usuarios han reaccionado en Instagram cebándose con Lidia y con sus dos hijos, tal y como ella misma ha denunciado: "Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta, guarra, gora ETA ... estos son algunos de los mensajes que he recibido", comenzaba relatando en una reciente publicación.

"Gracias a Dios he recibido cientos de mensajes muy bonitos de gente educada, algunos de los cuales no son votantes de mi marido pero estaban con los pelos de punta por ese odio hacia mi familia. La educación y el respeto es algo que algunos nunca aprendieron, ni son capaces de aprender. ¿cómo llamamos a este linchamiento? ¿Violencia feminista? Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres. Se les llena la boca de tolerancia, respeto y libertad y actúan como energúmenos llenos de bilis y odio. Me llaman facha, dibujan monstruos y los únicos que desean monstruosidades son ellos, incluso para los niños", explicaba en su última publicación.

Por otro lado, la cantante Rosalía no ha dudado en manifestar abiertamente su opinión respecto a la situación política tras los resultados electorales con un polémico tuit: "Fuck VOX". Unas palabras que han recibido contestación por parte de muchos usuarios: "Rosalía acaba de mandar a la mierda a 3.641.000 españoles que han votado a @vox_es. Seguro que su compañía @UMPG @UMPGLatin estará muy contenta...", le escribía uno de los usuarios, e incluso la propia formación le ha respondido con unas tajantes palabras: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria".

