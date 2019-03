Leticia Sabater, supuestamente estafada por un empresario de Benidorm

Cuando parecía que Leticia Sabater se había alejado del foco mediático para dedicarse a sus canciones de verano y ocupaciones varias, sorprende con una entrevista para el portal Vanitatis que, como de costumbre, no deja indiferente a nadie.

En ella, la artista ha confesado ser víctima de una estafa durante los últimos meses. Según Leticia, el timo se produjo después de protagonizar una campaña publicitaria para la nueva empresa de un financiero de Benidorm, cuando, al ingresar los talones, el banco los devolvía alegando falta de fondos. "¡Es que encima me cuesta dinero cada vez que me devuelven un cheque! Por cada talón de 2.000 que me devuelven tengo que pagar más de 200 euros. Y me tuve que aprender la canción esa de Hairspray, que es un coñazo, para el anuncio", comentó Sabater a Vanitatis.

A pesar de todo, Leticia está feliz e ilusionada con los nuevos retos profesionales a los que se enfrentará a partir de septiembre y con la búsqueda de su príncipe azul, aunque este todavía no haya llegado. "Sigo buscando a mi príncipe azul, pero con lo que me está costando, voy a tener que hacer un concurso. Aunque me han ofrecido de todo, ¡hasta ser acompañante de un ruso en Marbella! […] Y encima no he conseguido acostarme con Nacho Vidal, con lo mono que es. Aunque el otro día dijo en una entrevista que ya la tiene más pequeña y atrofiada, y con lo que me ha costado volver a ser virgen, no voy a estrenarme con alguien así", confesó Leticia a la publicación.