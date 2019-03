Leticia Sabater quiere volver a perder la virginidad con Albert Rivera

Cuando pensábamos que Leticia Sabater no podía sorprendernos más, lo hace. La polifacética presentadora reconvertida en cantante y autora de grandes éxitos (o eso cree ella) ha vuelto a dar la nota en una entrevista concedida a FormulaTV donde ha confesado sus intenciones en lo que respecta al futuro de su recién estrenada virginidad.

Durante la entrevista, Sabater sorprendió con declaraciones como "En Hollywood me han ofrecido perder la virginidad en una película" o, y leed atentamente, "Me encantaría que Albert Rivera fuera el político que me ayudara a volver a no ser virgen". A pesar de que ha recibido muchas ofertas, la cantante todavía tiene los dos meses que durará su recuperación para pensarse muy bien cómo y con quién volver al mercado, tiempo que aprovechará para sorprendernos con más detalles de su dramática vida sexual pre-operación en la que se asustaba cuando veía “un pene del tamaño de un caballo”.

Para quienes no lo recuerden, Leticia Sabater se sometió a una operación de ensanchamiento de vagina a principios de este año. Cuando acudió a Miami para la intervención se enteró que existía la posibilidad de reconstruirse el hímen, ante lo que la cantante no dudó y decidió darse “un capricho”, como ella misma lo ha llamado.