Leticia Sabater busca novio por Internet desesperadamente

Leticia Sabater… ¡no es feliz! Y no lo decimos nosotros, no. Ha sido la cantante la que ha hecho esta triste declaración en su propia cuenta de Youtube. Ha sido por esta vía por la que Leticia ha querido dejar claro cuál es su principal objetivo en este momento: encontrar el amor.

La que fuese ídolo infantil en la década de los 90 reconoce que tiene un grave problema, y es que… “siempre elijo al hombre equivocado”. Tras casarse con Roberto Corbo, que terminó desapareciendo en extrañas circunstancias, la autora del ‘Leti Rap’ está en busca y captura del amor de su vida.

Con su enorme piscina de fondo, Leticia está tan desesperada que ha decidido grabar un vídeo en el que hace un llamamiento claro a todo el género masculino: “No me importa si eres rico o pobre, alto o bajo,… lo único que me importa es que me quieras como soy!”, comenta Sabater con gran efusividad. Ella sólo os pide una cosa, chicos… ¡que seáis mayores de edad! Lo demás… ¡le da igual!

No desaprovechéis esta oportunidad, chavales. No todo el mundo puede tener a su lado a una mujer tan polifacética como la mismísima Leticia Sabater. Así que, ¡ya sabéis! Apuntad bien su correo electrónico o seguidla vía Twitter... ¡el casting ha comenzado!