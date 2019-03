Leticia Sabater, amenazada de muerte tras confesar que se ha acostado con hombres muy importantes de España

Leticia Sabater podría haberse metido en un buen lio. La mítica presentadora y ahora cantante revolucionaba hace días los medios tras confesar a un medio de comunicación los hombres más importantes de España que habían pasado por su cama.

Una información que ha causado gran polémica, y es que ahora Leticia ha confesado a Vanitatis que tras la entrevista que realizó al portal ha sido amenazada.

"Cuando confesé haber estado con gente tan relevante, juro que no pretendía dar semejante titular, pero me preguntasteis de forma tan directa que no pude mentiros. Quiero que quede claro que hago pública esta amenaza por precaución, no porque quiera buscar la atención de los medios", confesaba Sabater.

Una denuncia que ha realizado en comisaría, y es que desde que la presentadora dio esta información, además de la amenaza, Leticia recibe varias llamadas sin contestación al día.