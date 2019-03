Leiva y Macarena García, de escapada romántica en Nueva York

Después de más de dos años de relación, Leiva y Macarena García, son una pareja que se caracteriza por la discreción. Aunque todos somos testigos de su amor, y Macarena ha sido la principal fuente de inspiración para el cantante en su último y exitoso disco, ambos se cortan con las muestras de amor en público y no suelen desvelar muchos datos de su vida en pareja.

En la promoción del disco titulado 'Monstruos', dedicado a Macarena García, fue la última vez que escuchamos al cantante hablar de su chica. El músico explicó a Bekia el motivo por el que dedicaba el disco a su novia: "Maca es mi compañera y realmente me ha dado muchas canciones y creo que tiene mucho que ver en este disco. Si no se hubiera cruzado conmigo, 'Monstruos' sería de otra manera. Aparte de que tenga más o menos que ver, me parece que este disco era para ella, y hasta ahí puedo leer", comentaba Leiva.

Ahora la actriz y el cantante disfrutan de unos días rodeados de rascacielos perdidos por las calles de Nueva York y han querido compartir algunas de las mejores fotos de su escapada con sus seguidores de las redes sociales, pero fieles a su discreción. Macarena ha compartido una foto donde posa sonriente y aparentemente muy feliz acompañada de un mensaje que dice: "¡Oh, soleado NY… cómo me gustas!", mientras presume de poder estar con poco abrigo, sorprendente en estas fechas.

Por su parte, Leiva posa sentado en la puerta de una tienda de la que cuelga una gran bandera de Estados Unidos en el barrio de Brooklyn, como el mismo se encargó de aclarar junto a su foto.