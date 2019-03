Leiva habla por primera vez de Macarena García: "Es mi compañera y realmente me ha dado muchas canciones"

La relación de Leiva y Macarena García es una de las más discretas del papel cuché. No hacen apariciones juntos ni tampoco hablan el uno del otro. Pero a pesar de ello, el artista ha tenido un cariñoso gesto y le ha dedicado su último disco, 'Monstruos', a la actriz. Por su parte, la ganadora de un Goya decidió compartir una foto asegurando que "era el disco más bonito que había escuchado". En gustos parece coincidir con el excomponente de Pereza ya que considera que este es su mejor trabajo hasta el momento, aunque reconoce que lo importante es la opinión de "la gente que lo escucha".

Debido a su nueva gira de conciertos y el éxito en la lista de ventas, Leiva ha concedido una entrevista a Bekia donde se ha sincerado y por fin habla de su novia: "Cuando concentras toda la energía o un disco entero en alguien es porque es muy importante en él. Maca es mi compañera y realmente me ha dado muchas canciones y creo que tiene mucho que ver en este disco. Si no se hubiera cruzado conmigo, 'Monstruos' sería de otra manera. Aparte de que tenga más o menos que ver, me parece que este disco era para ella, y hasta ahí puedo leer".

La nueva tanda de conciertos de Leiva prometen convencer a sus fans ya que aunque "no van a tener mucha pirotecnia", reconoce que van a ser actuaciones "muy vivas" donde va a interactuar mucho con el público: "Van a ser menos intimistas", concluye. Además de 'Monstruos', el cantante está trabajando junto a Joaquín Sabina en el disco de este último y se encargará de decidir parte del repertorio: "Que deposite la confianza en mí y me regale tardes maravillosas de vinos y de tocar juntos. Está siendo un episodio del que difícilmente me pueda olvidar".