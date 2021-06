Laura Sánchez no quiere guerras con su ex Aitor Ocio

Recientemente, Laura Sánchez ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! que ha abierto antiguas heridas, un reportaje donde hace un repaso de su vida ahora que cumple 40 años y donde ha hablado abiertamente de lo mal que lo ha pasado durante los años que ha luchado por la custodia de su hija.

La modelo mantuvo una relación con Aitor Ocio, y fruto de esta relación nació su hija, Naira, que actualmente tiene 15 años. Una separación donde ambos protagonizaron una guerra en los juzgados por la custodia de la pequeña, y es que mientras Aitor solicitaba que la residencia de la niña debía ser Bilbao, lugar donde vivía en ese momento, la modelo quería trasladarse con ella a Madrid. Finalmente su hija se quedó en Bilbao, lo que ha provocado que la modelo no disfrutase de la infancia de Naira como hubiese querido.

"No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años", confesaba a la revista.

Una difícil situación que le ha provocado algunos problemas de salud: "Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes".

Tras estas declaraciones, Aitor Ocio no dudó en responder a las palabras de su ex a través de un comunicado que lanzó en su cuenta de Instagram: "Después de lo sufrido estos años tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades". Y añade: "Por mi parte optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones".

Ahora, y dejando los rencores a un lado, Laura ha reaparecido en la presentación del Amazon Prime Day en Sevilla, en un evento que contó también con el concierto de India Martínez y Dvicio. Espectacular con el pelo en color gris y con un vestido lencero en color rojo, la modelo evitó hablar de las declaraciones de Aitor Ocio cambiando de tema. "Yo quiero dar visibilidad a la diabetes, me parece mucho más preocupante. Es una nueva vida, no pasa nada, yo estoy feliz, hay que controlarse y hay que ayudar siempre a tantos millones de diabéticos que hay en este país y en el mundo, esta será mi misión a partir de ahora, hace tres meses que debuté y esa es mi nueva forma de vida", respondía cuando le preguntábamos por su ex.

Enterrando el hacha de guerra con Aitor tras una década de desencuentros por la custodia de su hija.

