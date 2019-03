Laura Sánchez posa desnuda para celebrar su 35 cumpleaños

Laura Sánchez cumplía ayer 35 años y qué mejor manera para celebrarlo que haciendo lo que mejor se le da: ¡posar! La modelo se desnuda y se muestra más natural que nunca para el próximo número de la revista MADMENMAG. Además, ha concedido una entrevista que se podrá ver al completo el próximo 15 de junio.

La actriz ha hecho gala de su simpatía publicando una divertida imagen en Instagram de unos flamencos: "Se ve que @desigualo no me entendió bien cuando le pedí que me regalara un grupo flamencos para mi cumpleaños". Por su parte, David Ascanio, no dudó en felicitar a su chica por su cumpleaños con una bonita foto de Laura soplando las velas. ¿Qué deseos pediría la modelo?

Laura se encuentra en un gran momento profesional. Este verano es la imagen de la marca Amichi, además, su marca de trajes de baño, Bloomers, triunfa y es una de las preferidas de las celebrities para presumir de tipazo cada verano.