Laura Ponte rompe su relación secreta con un misterioso empresario llamado Kiko

TRAS SEIS MESES DE NOVIAZGO

No teníamos ni idea de que Laura Ponte tuviera su corazón ocupado. La modelo ha estado manteniendo una relación sentimental con un empresario llamado Kiko pero, según informa La Otra Crónica de El Mundo, el noviazgo ha llegado a su fin. Así lo ha confirmado la propia Laura declarando que ha estado "viéndole mucho, pero ya no". Una relación que ha terminado antes de que saliese a la luz y que deja de nuevo a la ex de Beltrán Gómez-Acebo en el mercado.