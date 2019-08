Laura Matamoros acaba de escaparse a un lugar de ensueño junto a su novio Daniel Illescas. La pareja no puede estar más enamorada y desde que hicieron pública su relación no han parado de viajar por todo el mundo. Hace pocos meses viajaron a Cuba donde organizaron una boda inesperada . Ahora el nuevo destino que han elegido para pasar unos increíbles días ha sido Argentina.

Los enamorados son muy activos en redes sociales y gracias a sus respectivas cuentas de Instagram se ha podido ver lo bien que se lo han pasado en este viaje y los impresionantes lugares que han visitado.

Aterrizando en Buenos Aires, han pasado por las increíbles Cataratas del Iguazú, donde la pareja se enfundó con infinidad de chubasqueros y un chaleco salvavidas para sumergirse en una embarcación. Tras pasar un gran momento de adrenalina se montaron en un helicóptero para viajar a al Glaciar Perito Moreno, donde ha compartido unas increíbles imágenes de un paisaje que deja sin aliento.

Y aunque en Argentina ahora es invierno, eso no ha impedido a la pareja disfrutar de uno de los mejores viajes de su vida, tal y como comentaba la influencer en su Instagram: "La naturaleza es vida y este es el viaje de mi vida", donde su novio le ha comentado divertido entre corazones: "Menuda luna de miel", escribía en su post de Instagram.

Este viaje no ha sido el primero de la pareja, y es que Laura y Daniel no pueden estar más enamorados, y no dudan en mostrarlo en sus redes sociales con fotos de lo más románticas. Comenzaron su relación el pasado febrero después de que la hija de Kiko Matamoros rompiera con su ex pareja Benji Aparicio tras dos años de relación y un hijo juntos, Matías.

Y aunque se puede ver a Laura más feliz que nunca, ahora su familia está pasando un duro momento debido a los tumores que le han diagnosticado a su padre Kiko Matamoros, el cual ha pasado recientemente por el quirófano para ser operado de urgencia.

