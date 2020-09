Así le está quedando a Laura Matamoros la piel después de borrarse uno de sus tatuajes

Laura Matamoros decidió hace casi un año empezar a eliminarse uno de los tatuajes que tenía. La influencer lleva varios tatuajes en el cuerpo, de diferentes tamaños y de muchos tipos, pero no todos son de su agrado. Por eso, Laura decidió eliminarse uno de los tatuajes que se hizo cuando era más pequeña, con 17 años concretamente.

La eliminación del tatuaje se debe hacer en varias sesiones y debido a la pandemia tuvo que parar el proceso y las visitas al médico que se le estaba realizando el tratamiento. Ahora, casi un año después, la hija de Kiko Matamoros, ha podido volver a la clínica para quitarse por fin el tatuaje del que tanto se arrepiente, un tatuaje que se trataba de una frase en italiano que se hizo en una época de su vida en la que vivió en Londres, "Aprendo del ayer, vivo para hoy, espero el mañana", es la traducción de la frase que Laura tenía en la piel.

Así se elimina Laura Matamoroso el tatuaje del que tanto se arrepiente | Instagram Storie

"No sé si os acordáis que hace un año aproximadamente vine a la clínica para quitarme el tatuaje. Me hice una sesión y voy a por la segunda, hasta ahora no he podido por el sol», decía antes de enseñar cómo está quedando el resultado. Se está quitando súper bien la tinta. Como veis este es el tatuaje que me estoy quitando. Así está, es una pasada…", dice feliz.

