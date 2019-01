Laura Matamoros sobre su ruptura: "La decisión ha sido mía"

Laura Matamoros concede una entrevista en exclusiva para la revista Semana done confirma su ruptura con Benji Aparicio y habla de todos los motivos de la separación.

“La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho”, confiesa la hija de Kiko Matamoros.

Una relación que apenas ha llegado a los dos años pero que se ha vivido con mucha intensidad: “Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo… Yo creo que también nos ha pasado factura que haya sido todo tan rápido”, añade la influencer.

Esta ruptura no es una cualquiera ya que tienen algo que les une mucho y es su hijo de ocho meses, Matías. “Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal”, asegura Laura.

Finalmente, aunque se hayan separado, seguirán siendo una familia: "Benji es muy buen papá y merece que el niño pase tiempo con él".