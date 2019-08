Laura Matamoros está pasando por uno de los mejores y peores momentos de su vida. La joven influencer se encuentra realizando uno de los mejores viajes de su vida junto a su novio Daniel Illescas, un viaje que, según ha mostrado en sus redes sociales, está siendo de lo más increíble. Mientras ella está disfrutando de unos días al otro lado del charco, su padre, Kiko Matamoros, ha sido operado por un tumor en la vesícula, un duro bache por el que está pasando la familia Matamoros.

Y aunque Laura no ha estado presente en la operación de su padre, las ultimas criticas que ha recibido no están relacionadas con su ausencia en un momento tan duro para su familia. Y es que en la última publicación ha querido hacer una reflexión con todos sus seguidores sobre el calentamiento global y lo mucho que se debería cuidar el planeta.

"De verdad, estoy disfrutando cada segundo en este país. Estoy viendo lo que es la naturaleza en pleno estado y me da una rabia tremenda que nos la carguemos... No hay consciencia de que esto que ven mis ojos, desaparecerá por nuestra culpa", ha escrito la influencer en su último post.

Un bonito mensaje para concienciar a cuidar el planeta que sus seguidores no han recibido con mucho gusto: "Cierto es que lo estamos destruyendo todo, hay que reducir la huella de contaminación que cada uno deja en el planeta, y viajando de aquí para allá en avión sin parar como hacéis es una tremenda huella", ha escrito uno de ellos. Otros comentarios han hecho mención al pelo de la capucha que luce en la foto: "Para ser coherente con lo que estás diciendo... solo espero que el pelo de la capucha de tu chaqueta sea artificial".

No es la primera vez que Laura recibe críticas cuando publica una foto, pues anteriormente ya han comentado lo mucho que se ha desentendido de su hijo al ver los innumerables viajes que realiza junto a su novio, y esta vez uno de sus seguidores lo ha vuelto a remarcar: "Mejor preocuparse en dejar buenos hijos para el planeta para que no lo destruyan como ya lo han hecho generaciones anteriores. Y para eso preocuparse de ser buenos padres y estar presente en la crianza, así se les puede enseñar a los hijos sobre la conservación del planeta y no andar de viajes con el novio para arriba y para abajo".

