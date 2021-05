Laura Matamoros explica su ausencia tras confirmar su embarazo: "Lo estoy pasando francamente mal"

Esta semana salía a la luz que Laura Matamoros y Benji Aparicio serán padres de nuevo. La revista Hola anunciaba que la influencer se convertiría en madre por segunda vez, una noticia que llegaba unas semanas después de que se conociera que la pareja había roto su relación.

Ahora, han decidido darse una nueva oportunidad, ya que van a ampliar la familia, e incluso la propia Laura confirmaba a través de sus redes sociales con un vídeo donde explicaba cómo se había sentido ante este embarazo y mostraba así la primera fotografía del bebé.

El motivo de su ausencia en redes sociales

Sin embargo, poco después de que confirmara su embarazo por Instagram, Laura Matamoros ha desaparecido de redes sociales y ahora ha querido desvelar los motivos de esta ausencia.

"He estado un poco desconectada de aquí y es que tengo un trancazo de morirme por culpa de la alergia. Estoy fatal y ya sabéis que estando embarazada no me puedo tomar cualquier cosa. Y lo estoy pasando francamente mal", revelaba en sus historias de Instagram.

Las reacciones de sus amigos y familiares al embarazo

Han sido muchas las personas que han reaccionado ante este embarazo y que han querido enviarle unas palabras de apoyo. Una de ellas fue su hermana, Anita Matamoros: "Todo pasa por algo. Voy a ser tía otra vez!!!".

Carla Barber, Diego Matamoros, el padre Benji Aparicio o incluso Elena Furiase también respondieron. "Enhorabuena Lauri. ¡Ánimo! Los medios muchas veces van a su puñetera bola y no piensan en las consecuencias. Seguro que ese bebé sale para adelante", decía la actriz de 'El Internado' en su defensa.

