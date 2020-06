Diego Matamoros y Carla Barber son pareja, y ya no hay duda alguna. Después de que fueran pillados en una terraza mientras se daban besos y se hacían arrumacos, y de que Laura Matamoros, hermana de Diego y gran amiga de Carla, le dejara a la cirujana un mensaje en una foto en la que aparecía junto a un enorme ramo de rosas en el que se podía leer "espera qué me he perdido", ahora la pareja se ha encargado de hacerlo oficial a través de sus redes sociales.

Para empezar, Diego compartía en su perfil una imagen de los dos dándose un beso. Una imagen junto a la que escribía: "La vida te sorprende... (estrellas en el universo)". Del mismo modo, Carla publicaba en el suyo la misma foto junto a la que dejaba el comentario: "El mejor regalo de mis 30. Caído del cielo".

Por su parte, Laura ha reaccionado a ambas imágenes con muchos emoticonos de corazón, dejando claro lo muy a favor que está de esta relación. Es más, en el perfil de Carla ha dejado el comentario: "Entonces cuñi, no?". De hecho durante el confinamiento Laura ha estado muy cerca de su hermano, sobre todo cuando él tuvo que guardar cuarentena tras dar positivo por el coronavirus, ya que era la que se encargaba de dejarle la compra en la puerta de su casa.

Y es que recordemos que hace unos meses Diego se separaba de Estela Grande tras un año y medio de matrimonio. Una relación que todavía estaba pendiente de un hilo, que ahora se ha roto definitivamente con la aparición de Carla en la vida de Diego.

