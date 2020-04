Laura Matamoros compartía con sus seguidores el grano con costra que tenía en la barbilla. La influencer pedía consejo para ponerle remedio: "Necesito algo en mi cara. Voy a seguir todas las recomendaciones caseras. Mi tipo de piel es un poco delicada y con nada o se me rompe o reacciona".

Rápidamente le llegaban miles de consejos, lo que generaba todo tipo de dudas en Laura ya que asegura que su piel no es fácil: "Acabo de ver recomendaciones caseras, no caseras… Me estoy haciendo un lío… Me cuesta un poco ponerme a hacer una mascarilla, no sé si me vendrá bien o mal. Me voy a poner a bichear".

No se sabe qué tipo de consejo siguió, lo cierto es que a la mañana siguiente el grano seguía tal cual: "Buenos días, he vuelto a aparecer con esto, no se me ha ido por arte de magia. Menudo estropicio".

Laura Matamoros y su grano en la barbilla | Instagram Stories Laura Matamoros

Seguro que te interesa...

Laura Matamoros publica la primera imagen de Benji Aparicio y su hijo tras su reconciliación