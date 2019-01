Así hacen frente Laura Matamoros y Benji Aparicio a su ruptura

Laura Matamoros y Benji Aparicio anunciaron hace unos días su separación. Una noticia que pilló a muchos por sorpresa y a otros no tanto. Una relación que comenzó en el 2016 y donde todo fue sucediendo muy rápido, quedándose embarazada ella a los pocos meses. Ahora, con un hijo en común de 8 meses, han decidido poner punto y final a su relación.

Para poder llevar cada uno de ellos la situación lo mejor posible, han buscado sus respectivos refugios durante las Navidades. Laura decidió emprender un viaje a Punta Cana que, aunque fue por trabajo, decidió tomárselo como un descanso y llevarse a Kiko Matamoros, su padre, quien también está atravesando un momento delicado tras su separación con Makoke.

Por otro lado y con un plan totalmente diferente, Benji decidió pasar las Navidades con su hijo, ya que su madre se encontraba de viaje, y respaldado por sus familiares y amigos. Además, el cocinero está utilizando el deporte como medio para desconectar, donde las cámaras les han pillado en varias ocasiones por los alrededores de su casa.

Una relación que para muchos del entorno de Matamoros no ha sido una sorpresa, ya que Diego Matamoros, hermano de Laura, ya habló mal en varias ocasiones del ex novio de su hermana: "Benji es de carácter frío. Este chico no era para ella".