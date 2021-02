Laura Matamoros aclara cual es la relación actual que tiene con Benji Aparicio después de los rumores de ruptura

Laura Matamoros realizaba hace varios días el conocido 'tag del hermano' junto a Diego Matamoros, y durante el vídeo quedó claro que la relación entre los hermanos está mejor que nunca, aunque hubo una pregunta que hizo que saltaran algunas dudas. Y es que la influencer le preguntó a su hermano la opinión que tiene sobre su pareja, Benji, algo que el respondió de manera irónica: "Hay veces que no le pillo", esto hizo que su hermana se quedara sin palabras.

Pocos días después, la influencer compartía en su cuenta de Instagram una imagen de su pequeño en la que hacía referencia a que solamente él era su San Valentín, y esto hizo que sus seguidores se escandalizaran al respecto y por ello aprovecharon que realizó un breve cuestionario para preguntarle si seguía con el padre de su hijo o no.

Laura Matamoros | Captura Instagram Laura Matamoros

"¿Estás con Benji? Hace tiempo que no subes nada con él", le escribía un seguidor. Por su parte, la influencer no dudó en aclarar esta cuestión que no le habían escrito una sola vez sino que fueron varias: "Que no suba constantemente cosas con Benji no quiere decir nada. Hay que entender que cada uno tiene su trabajo y no le gusta tanto salir en fotos como a mi".

Eso sí, no fue la única pregunta que la hija de Kiko Matamoros respondió, ya que también confesó el deseo que tiene de volver a ser madre o de trabajar en televisión, pero no concursando en un reality debido a lo duro que fue psicológicamente y más ahora teniendo a un niño tan pequeño.

La influencer también explicó como se siente poco después de perder a su perro Indo y si volvería a tener otro: "Le echo mucho de menos y la verdad que me encantaría, pero creo que no es el momento y no me siento muy capaz aún de volver a ser madre de un cachorro".

