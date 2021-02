La gran noticia que han compartido Laura Matamoros y Benji Aparicio: "Estamos muy ilusionados"

Laura Matamoros se vio obligada a aclarar como está su relación actualmente con Benji Aparicio después de que sus seguidores le enviaran numerosos mensajes a su cuenta de Instagram preguntándole al respecto. Pero como bien explicó, ambos se encuentran en un buen momento tanto personal como profesional y así lo están mostrando a través de sus redes sociales.

"Que no suba constantemente cosas con Benji no quiere decir nada. Hay que entender que cada uno tiene su trabajo y no le gusta tanto salir en fotos como a mí", explicaba la hija de Kiko Matamoros a sus seguidores después de que se cuestionara si seguían juntos o no.

Esta vez, la influencer ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una buena noticia con ellos, y es que esta semana ha viajado a Barcelona y después de que algunos le preguntaran por este inesperado viaje, Laura no dudó en resolver esa duda. "No sé si os imagináis qué hacemos en Barcelona… pero en un ratito os cuento, así que estad atentos. La verdad es que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de enseñaros lo que viene", confesaba en sus stories.

"Pues sí, muchos lo habéis adivinado. Ahora lo entendéis. Hemos abierto Noname delivery en Barcelona, es una pasada lo emocionada que estoy", anunciaba así la expansión del restaurante del padre de su hijo a pesar de que sean muchos los que se han visto afectados por la pandemia.

