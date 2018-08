Laura Matamoros y Alba Carrillo se declaran la guerra en las redes

Laura Matamoros y Alba Carrillo han tenido un cambio drástico de relación porque si antes presumían de una gran amistad, ahora han demostrado que entre ellas esa intimidad se ha quebrantado.

Parece que después de que Alba comentara que "no me da pena ninguna" la inesperada separación de Kiko Matamoros y Makoke, la hermana de Anita y Diego Matamoros ha demostrado que está más unida que nunca a su padre y no ha dudado en responderle al 'desagradable' comentario de la modelo. "Ella tiene su opinión, yo la mía... y a ver qué novio le compra ahora los bolsos. A mí tampoco me extraña que lo dejaras con tu novio. Bueno, con tu ex. Lo siento, tenía que decirlo", comentaba ante las cámaras.

Unas fuertes declaraciones con las que ha decidido atacar a su antigua amiga, después de que hiciera esa declaración. Pero parece que la batalla agarró más fuerza desde que la modelo escuchó la declaraciones de su ex amiga, las cuales parece que provocaron que saliera del plató llorando y regresara atacando a través de su cuenta personal de Instagram: "Fotos de cuando nunca fui modelo, ni imagen internacional de Triumph por varias temporadas y no lo compaginaba con mis estudios de Publicidad en la Complutense... esas cosas que nunca pasaron [emoji de una peineta] #ironia #tepasomisapuntes #olasfacturasdemisbolsos".

Y es que teniendo en cuenta su último hashtag, todo apunta a que ha sido una respuesta para la hija de Kiko. Laura por su parte, le ha contestado a través de un Instagram Stories (que ha borrado) de una manera muy 'sutíl': "Pasado / presente / futuro. El pasado nunca vuelve. Guapa!".