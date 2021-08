Laura Escanes vuelve a las redes denunciando el acoso que sufre a diario

Laura Escanes está pasando una mala etapa en las redes sociales. La influencer recibe comentarios negativos a diario, algo que ha podido con ella y le hizo abandonar las redes durante unos días. Ahora ha retomado la actividad en sus perfiles y se ha sincerado con sus seguidores mediante un post. "Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", comenzó reflexionando. Y es que son muchas las influencers que están teniendo que abandonar las redes para priorizar su salud mental. Dulceida, una de las creadoras de contenido pioneras en nuestro país, anunció hace dos días que: "Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver".

Laura no ha tardado en volver a la vida virtual y ha confesado a sus seguidores lo mal que lo ha pasado este año: "Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre. Leí algo el otro día que decía: puedes con todo, pero no con todo a la vez". Por otro lado, ha querido agradecer el apoyo que ha recibido: "Primero, gracias a todos vosotros, ya sabéis por qué. Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía. Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa".

La influencer ha explicado los motivos por los que ha vuelto a las redes, y es que ella vive desde hace 6 años de estas plataformas, le gusta mucho su trabajo y además considera que ella no hace daño a nadie con el contenido que sube. "En todo caso deberían desaparecer de las redes las personas tóxicas y dañinas", afirmó. La joven piensa que las redes deberían ser un espacio de libertad y de conexión para las personas y deja claro que ella no está de acuerdo con el acoso a las celebrities: "Esto no es normal y no tenemos que aguantarlo por el hecho de ser conocidos", reflexiona. La catalana ha contado que los haters han llegado a atacar a su familia: "Sin ir más lejos, mi madre recibió un mensaje estos días diciéndole de todo menos bonita, insultos y que me tendría que haber dado una hostia. Todo muy normal, ¿no? ¿Es a lo que me expongo?".

Seguro te interesa...

Así desconecta Laura Escanes tras la decisión de abandonar las redes sociales