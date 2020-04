Si hay algo que está animando mucho la vida de nuestros famosos durante esta cuarentena es TikTok. Y es que la lista de famosos con cuenta de TikTok está creciendo como la espuma estos días, y una de la últimas en caer en las redes de esta aplicación ha sido Laura Escanes. ¡Y no se ha estrenado de una forma cualquiera!

La famosa influencer ha vuelto a demostrar su gran sentido del humor aterrizando en la red social parodiando los supuestos audios que se filtraron de ella y de su exnovio mientras mantenían una discusión.

Una supuesta filtración que tuvo lugar poco después de su boda con Risto Mejide y donde Laura Escanes se convirtió en Trending Topic a los pocos minutos de que estos audios saliesen a la luz.

Una polémica, que tres años más tarde, la joven influencer ha decidido rescatar para su debut en TikTok.

"Pues sí amigos, me he hecho TikTok y no podía empezar de otra manera que no fuera esta. Ea. PARA VERLO ENTERO SÍGUEME EN TIK TOK @lauraescanes", escribe la influencer junto al vídeo.

Un vídeo que ha sido de lo más aplaudido entre sus seguidores y que han comentado otros influencers como María Pombo, Madame de Rosa…

