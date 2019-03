Laura Escanes y Risto Mejide viven un momento de lo más incómodo durante su luna de miel

Laura Escanes y Risto Mejide están disfrutando por fin de su luna de miel desde que se casaran hace siete meses. Sus compromisos profesionales les han impedido hasta ahora poder hacer realidad su ‘honeymoon’.

Tailandia ha sido el destino escogido por la pareja, concretamente una villa de lujo en Pukhet, un paradisíaco lugar donde no se han librado de unos molestos ‘vecinos’: los mosquitos, que están haciendo de las suyas.

Tal y como ha contado la influencer a través de sus redes sociales enseñando las picaduras: “Es lo que tiene estar rodeados de tanta vegetación y humedad”. Aunque ha querido aclarar que no ha tenido que recurrir a asistencia médica: “No he ido a urgencias, sólo me inflamó un dedo y me puse una crema, punto”.

Laura ha enseñado además todas y cada una de las picaduras que ha sufrido. Y es que a pesar de encontrarse en un lugar idílico, con piscina privada, cama king size con mosquitera, ducha al aire libre y camas balinesas, es inevitable que los mosquitos estén pululando por allí.