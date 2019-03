Laura Escanes y Risto Mejide se van de boda: 'Get ready with me'

UN NUEVO VÍDEO EN FLOOXER

Laura Escanes y Risto Mejide se han ido de bodorrio este fin de semana. Ha sido la vlogger quien ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se ha preparado para esta ocasión tan especial. La novia del presentador de 'Al Rincón' ha protagonizado un 'Get ready with me' en estos meses donde las bodas, los bautizos y comuniones están a la orden del día. Una publicación muy especial para Escanes, y es que esta es la primera vez que comparte unos minutos de su vídeo con Risto.