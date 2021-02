Laura Escanes es quizás una de las influencers más sinceras de la actualidad. Y es que da igual sobre qué se le pregunte ya que, bien sea negativo o positivo, la escritora siempre encuentra una respuesta a medida para saciar la necesidad que tienen sus seguidores de conocerlo todo sobre su vida. Además, como si de un hobby se tratara, Laura es cada vez más adicta a hacer el típico 'preguntas y respuestas' en sus redes sociales.

Pero esta vez las preguntas han cambiado su rumbo y lo que interesa ya no es saber si los rumores de separación entre ella y el publicista son ciertos. Ahora lo que interesa es su hija Roma. Así la modelo ha tenido que lidiar con numerosas preguntas que, de una forma u otra, desprestigiaban su capacidad para ser madre con cuestiones como "¿Por qué te cuesta admitir que tienes ayuda en casa con Roma?" o "¿Te has hecho la dormida para no levantarte por la noche?". A las que Laura ha respondido ni más ni menos que irónicamente y entre risas.

Hasta que de repente la pregunta más esperada llegó: "Creo que si no fuera por Risto subirías mil fotos de Roma desde que nació, como otras influencers", dijo un seguidor de la catalana. Y lo cierto es que muchos ya se habían hecho esa cuestión mucho antes ya que, si bien es cierto que hay otros famosos que optan por hacerlo, no es lo habitual. Sin embargo, Laura ha sacado a todo el mundo de dudas con una directa explicación que desvincula totalmente la imposición de ese requisito por parte de Risto: "Como no estoy en esa situación, no sé qué decir. Yo creo que no, porque es una decisión que hemos tomado los dos como padres de Roma. Como madre orgullosa muchas veces me muero de ganas de decir: ‘mira lo que ha hecho’, claro que sí. Yo creo que es normal, pero pesa mucho más todo lo negativo que conlleva eso", explicaba.

