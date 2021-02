La foto con la que Laura Escanes pone fin a los rumores sobre sus crisis con Risto Mejide

Hace unas semanas saltaron los rumores de una posible ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide, pero nada más llegarle esta información a la influencer decidió hacer uso de sus redes sociales para desmentirlo, y es que al parecer no paraba de recibir mensajes al respecto.

"No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis respirar tranquilos. He leído cada cosa…", compartía a través de su cuenta de Instagram después de que se publicaran las primeras noticias sobre el posible divorcio. Y es que, aun habiéndolo desmentido, algunos dudaban de si estaban juntos o no, ya que llevaban tiempo sin mostrarse juntos en las redes.

El publicar fotos junto a su pareja es un tema que la influencer ha comentado en alguna que otra ocasión y siempre ha asegurado que por no compartir con sus seguidores los momentos que pasa junto a él no significa que no estén juntos. "Hace unos meses que subo más bien pocas fotos como post y estoy más presente en stories", se defendía Laura hace unos días.

Aunque este fin de semana fue San Valentín y como muchos otros famosos no dudaron en derrochar su amor a través de las redes sociales, algo que despertó los comentarios de muchos de sus seguidores que hacían referencia a esos rumores. "Para que hablen los chismosos", "Callando bocas", "A ver si dejan de decir ya que estás mal con Risto", han sido algunos de los mensajes que la influencer ha recibido a través de la publicación.

Eso sí, ella no ha sido la única que ha compartido una foto, ya que el presentador también publicó una imagen junto a su mujer para felicitar el día de los enamorados.

