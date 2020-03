Durante estos días, tras decretarse el estado de alarma ante el inmenso crecimiento de contagiados por coronavirus, han sido muchas las fake news que han circulado a través de las redes sociales.

Y si el pasado viernes era Kiko Rivera el que hacía uso de sus redes sociales para aclarar que no tenía coronavirus a pesar de las noticias que aseguraban que sí; este fin de semana ha sido el turno de Risto Mejide.

Una noticia que ha provocado la indignación de su mujer, la famosa influencer Laura Escanes.

Y es que después de confirmar que la noticia de que Risto tuviese coronavirus era totalmente falsa, la influencer no dudó en responder a uno de sus followers después de recibir este mensaje por su parte: "Si lo tuviese no pasaría nada eh???". A lo que Laura Escanes respondió a través de Instagram Stories: "Bueno, sí que pasaría. Que cuantos menos infectados haya, mejor. Lo que pasa que jugar a que X o Y están infectados cuando no es verdad, no creo que sea lo mejor en estos momentos. Ojalá que no tengamos que comunicar que alguno de nosotros está infectado. Eso es todo".

