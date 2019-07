Laura Escanes ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez se ha debido a un comentario que ha dejado en la última publicación de su marido Risto Mejide.

El último post del presentador era para promocionar su programa de televisión, y es ahí donde Escanes dejaba un comentario de lo más extraño "No mires mis historias si no quieres masturbarte", que tras toda la confusión que ha generado entre los seguidores ha acabado por borrarlo.

Y al parecer el comentario de la influencer no tenía que ser interpretado al pie de la letra, así lo explicó mediante una de sus Stories de Instagram: "Sobre el último Stories tengo los mensajes privados divididos entre gente que lo ha entendido y gente que está alucinando".

Para resolver la confusión, Escanes decidió compartir un vídeo donde aclaraba el por qué de ese comentario: "Lo del comentario ese es debido a los bots. Cada vez que las cuentas grandes y verificadas cuelgan fotos, hay un montón de bots que comentan eso. Son cuentas falsas que comentan todo el rato cosas como 'No mires mis historias si no quieres masturbarte' y cosas así. Y es al instante, pues subes la foto y al segundo ya hay dos cuentas que han comentado eso. Y como sé que Risto esta harto de recibir esos comentarios lo he puesto", ha explicado la influencer.

Esta es una situación que molesta mucho a cuentas verificadas, pues comentarios así aparecen constantemente, y Laura ha querido mostrarlo a todos sus seguidores.

Pero polémicas aparte, Laura y Risto están pasando su mejor momento, pues esperan al nacimiento de su hija Roma, y la influencer esta compartiendo con todos sus seguidores como está llevando la maternidad, y es que recientemente se ha atrevido a confesar un complejo que ha tenido durante su embarazo.