Laura Escanes reaparecía tras haberse convertido en mamá de la pequeña Roma sobre una alfombra roja. Lo hacía en la gala 'People in Red', donde volvió a cometer su mayor error frente a las cámaras.

Y es que tal y como ella misma confesó en sus redes sociales, se pone muy nerviosa en el momento de posar frente a las cámaras, lo que siempre le lleva a hacer los mismo sin querer: apretar los labios.

A través de varios pantallazos de sus poses, se podía observar que sí, que efectivamente Laura llevaba razón. Ella misma confesaba: "En cualquier photocall me veo horrible porque me pongo supernerviosa. No me gusta, lo paso fatal. Y cuando sonrío, sonrío supertensa y sé que estoy apretando los labios. Y en vez de sonreír normal o sonreír con dientes, o posar supersexy (o cuando yo me creo sexy), poso tal que así", y ponía su cara de photocall.

Laura Escanes | Gtres

Sin duda alguna, nada mejor que reírse de una misma a la hora de reconocer tus fallos. Eso sí, Laura se defendía días antes del artículo que escribieron sobre ella en el que la criticaban por haberse ido de copas a la gala mientras dejaba en su casa a su hija.

Laura Escanes | GTRES

Seguro que te interesa...

Las críticas a Laura Escanes por salir tras ser madre