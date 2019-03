Laura Escanes revela quién diseñará su vestido de novia para su boda con Risto Mejide

Laura Escanes está emocionadísima con su boda con Risto Mejide, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo. Sin duda alguna, una fecha inolvidable para la que la modelo ya ha comenzado a organizar todos los preparativos.

Entre ellos, el secreto mejor guardado de una novia: su vestido. Tal y como afirma la novia del publicista en un vídeo en su canal en Youtube: "Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no tengo físicamente el vestido. Sé que me va a vestir Rosa Clará, me hace muchísima ilusión porque desde pequeñita siempre había querido que fuera ella". Eso sí, tiene claro que no va a dar más pistas para que el novio no se entere de nada.

Además, en este vídeo Laura también habla de cómo se tomó su familia su relación con un hombre tan conocido, además de la diferencia de edad de 20 años entre ambos: "Bien porque me veían feliz, él me cuidaba y yo le cuidaba y ante eso creo que no debería haber un problema".