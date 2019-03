Laura Escanes responde a los 'haters' que critican su imagen

El presentador Risto Mejide acudía hace unos días a un espectáculo teatral y tras disfrutar del show subió a Instagram una instantánea con su esposa. Hasta aquí todo normal, si no fuera por las críticas que algunos 'haters' publicaron sobre la foto.

Y es que, Laura ha sufrido un gran cambio de imagen, tal y como hemos visto en sus fotos en las redes sociales. Y parece ser que no ha gustado mucho a varios de los usuarios de su chico.

Como por ejemplo: "tu mujer ya parece mayor que tú con la forma de vestir, se hecha muchos años encima 🤔". Unas palabras a las que Laura Escanes ha querido responder con un irónico mensaje en el que dice:"Amor ya me puedes dejar que como ya no soy una niña ya no molamos".