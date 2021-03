Laura Escanes responde así de contundente a los numerosos de comentarios que ha recibido tras su última publicación

Laura Escanes, que hace unos días mostraba al detalle la nueva casa que comparte en Madrid junto a Risto Mejide, es consciente de que cada vez que sube una foto a sus redes sociales causa revuelo. La última ha sido cuando la influencer mientras paseaba por la playa publicaba en su cuenta de Instagram una imagen donde mostraba lo ilusionada que estaba.

"¡Enhorabuena!", "¿Otro bebé en camino?" o "¿Estás diciendo algo sin decir algo?", han sido algunos de los mensajes que rápidamente recibió en la foto que revolucionó por completo a todos sus seguidores, y es que la repercusión fue tal, que la publicación alcanzó el máximo de comentarios. Eso sí, algunos de sus fans salieron en defensa de la influencer: "Laura: El mar… La gente: enhorabuena por el embarazo", "Si estuviera embarazada lo diría como hizo con Roma" o "Qué ganas de meterse en la vida de alguien".

Pero para despejar la duda, la propia Laura ha querido desmentir el posible embarazo después de recibir cientos de mensajes donde le preguntaban: "No hay embarazo a la vista". Y es que esto no es la primera vez que le pasa, ya que hace tan solo unas semanas también se cuestionó si había roto o no su matrimonio con el presentador.

Una vez más, la influencer volvía a hacer uso de sus redes sociales para hablar de los rumores que estaban saliendo sobre su vida privada. "No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis respirar tranquilos. He leído casa cosa", respondía en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram asegurando lo feliz que se encuentra junto a su marido y su hija en Madrid.

