Laura Escanes ha vuelto a pisar una alfombra roja después de ser madre, y lo ha hecho a lo grande. La influencer ha reaparecido de lo más espectacular con un precioso vestido de brillos. Un diseño de Ze García, en el que ha destacado el largo escote en uve y abertura en la falda que le daban un perfecto toque de sensualidad.

La joven ha acudido a la Gala People in Red por el SIDA, presentada por Jesús Vázquez, en la que también se han dado cita otros muchos rostros conocidos, entre los que se encontraban sus grandes amigos Ari Bueno, Paula Gonu y Jonan Wiergo.

Además, Laura también presumió de su espectacular maquillaje, que como ella misma aseguró, no se quería quitar al llegar a casa: "Cuando llegas a casa y no quieres quitarte la obra de arte de maquillaje", ha escrito en su Instagram stories. En este debut, la mujer de Risto Mejide no contó con la compañía del publicista, quien seguramente se quedaría a cargo de la pequeña Roma.

Laura Escanes en la gala People in Red | Gtres

