Laura Escanes publica en Instagram su nuevo look

Dicen que cuando una mujer da un cambio a su pelo es porque quiere comenzar una nueva etapa en su vida. Y aunque todavía no ha desvelado el motivo de su cambio de look, Laura Escanes ha decidido comenzar el mes de agosto pasando por la peluquería. La modelo ha pasado de lucir una media melena castaña a estar en el bando de las rubias con corte 'midi bob'. ¡Igual que Cara Delevingne! La vloguera se ha puesto en el conocido salón Toro de Barcelona para que renueven su melena.

El encargado de fotografiar su nuevo pelo no ha sido otro que Risto Mejide. El presentador le ha hecho unas bonitas fotos a su chica que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores de Instagram. Una de las imágenes aparece junto a un caballo y ha añadido un verso muy romántico escrito por ella: "Él no pedía alas. Pues la libertad más grande era la que tenía sin pedirla. La de respirar al compás de quien fuera un salvaje. La de amar incondicionalmente a aquél que le acariciase la piel como el viento". ¿Se lo dedicará a Risto?

Los seguidores de la modelo han visto con buenos ojos su nuevo look capilar y no han dudado en escribirle cientos de comentarios aplaudiendo el cambio: "Me gusta más así, además reluce más tus ojos" o "Mucho mejor rubia", son algunas de las palabras que se pueden leer en su perfil. Incluso un fan le ha visto cierto parecido a la explosiva Emily Ratajkowski.