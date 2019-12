Como buena influencer, Laura Escanes usa bastante sus redes sociales y suele compartir momentos cotidianos o felices con todos sus seguidores. Hace tan solo unos días, la recién estrenada mamá quiso felicitar la Navidad a sus seguidores con un tierno posado junto a la pequeña Roma y, ahora, ha publicado una conversación con la que no hemos podido evitar reírnos.

"Atentos a lo que me ha pasado", empezaba en sus historias. Laura Escanes había compartido con sus seguidores que había pasado la tarde con un curioso juego de mesa y muchos, entre ellos Paula Gonu, la comentaron por mensaje privado que parecía que estaba jugando con 'beauty blenders', las esponjitas que sirven para extender la base de maquillaje.

Lo gracioso fue la respuesta a su amiga: "¿Por qué? Me lo ha dicho mucha gente. No veo esa serie". Y es que, efectivamente, Laura Escanes había confundido las 'beauty blenders' con la serie 'Peaky Blinders'. "Estas cosas solo me pasan a mí", concluía la mujer de Risto Mejide junto a un selfie en sus historias de Instagram después de publicar la cómica conversación.

