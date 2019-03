Laura Escanes pasa de los comentarios de su exnovio, Ferrán Regaña, y comparte su felicidad junto a Risto Mejide

Laura Escanes ha visto como su exnovio, Ferrán Regaña, ha acudido a un plató de la televisión catalana para hablar sobre ella y su recién estrenado marido, Risto Mejide.

Allí, el joven despechado relató que Laura conoció al publicista y presentador ocho meses después de su ruptura, algo que desde luego todavía no ha superado. No hay más que ver que hace tan sólo unos días publicaba una foto en su perfil de Instagram en la que aparecía con el perfume que el matrimonio regaló a sus invitados durante la boda.

Todo ello además acompañado de un texto que inmediatamente borró pero que dejó claro que le lanzaba a la parejita alguna que otra pullita: “Pensábais que no iba a tener una??? Dadle las gracias a Laura por enviármelo con tanta celeridad. Aunque en su piel perdura mi olor”.

Durante la entrevista se mostró vacilante y algo contradictorio en sus declaraciones ya que en un momento hablaba sobre lo fraudulento de la relación de Laura y Risto, como después afirmaba que los ya marido y mujer están totalmente enamorados.

Sea como sea, los recién casados están felices de la vida y nadie les va a empañar el buen momento que viven ahora mismo. De hecho, Escanes ha dejado bien claro lo muy poco que le importa lo que diga su ex, publicando una foto suya en mitad del campo donde se le ve inmensamente feliz y junto a la cual ha escrito estas palabras: "Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes".