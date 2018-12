La tajante respuesta de Laura Escanes sobre la relación entre sus padres y Risto Mejide

Laura Escanes, al igual que otras muchas influencers, abrió en su Instagram Stories una ronda de preguntas para que sus seguidores le interrogasen sobre lo que quisieran.

Entra las cuestiones, hubo una que fue: “¿Por qué tus padres no estuvieron de acuerdo en tu unión con Risto?”. Y es que han sido muchos los rumores que apuntaban a que entre los padres de la influencer y su marido no había una buena relación.

De hecho el día de su boda no fue su padre quien la acompañó al altar, lo que llevó a pensar a que este no estaba a favor de la unión y por eso no asistió al enlace. Aunque tras la boda, Dulceida, amiga de la pareja, quiso aclarar que ese no había sido el motivo, sino que había otras cosas, aunque no quiso dar más detalles.

Ahora Laura ha querido zanjar el tema dando una contundente respuesta a la pregunta que le hicieron: “Eso no es verdad. Si me ven felices, son felices”. Breve y concisa, ha querido dejar claro que lo de la supuesta mala relación entre Risto y sus padres no son más que habladurías.