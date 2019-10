Laura Escanes ha estallado ante los últimos comentarios recibidos, y es que centrada en el cuidado de su hija Roma, también intenta seguir pendiente de las redes sociales. Así, ha subido una serie de imágenes con motivo de una colaboración con una marca de maquillaje, aunque a sus seguidores lo que les ha llamado la atención es lo grandes que tiene ahora la modelo los labios.

"Se te ven los labios hinchadísimos", "¿es de ácido hialurónico o silicona?" o "te has pasado con el ácido hialurónico", la han escrito en la publicación. Algo, ante lo que la mujer de Risto Mejide no ha dudado en responder de forma tajante.

"Durante el embarazo NO me hice nada. La última vez que me puse ácido hialurónico fue en diciembre del año pasado, antes de quedarme embarazada. Durante el embarazo los labios se me hincharon , así que tratamiento gratis y depende de cómo me maquillo se me ven más gorditos o menos", ha explicado en Instagram Stories. "De momento no me he hecho el retoque porque aún me dura. Así que no, no me he pasado porque llevo sin hacérmelo casi un año".

