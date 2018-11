Laura Escanes preocupa a sus seguidores con estas fotos desde el hospital

Laura Escanes ha preocupado mucho a sus seguidores durante este fin de semana. La influencer publicaba unas imágenes desde su Insta Stories donde se le podía ver con mascarilla en el hospital, y es que al parecer la mujer de Risto Mejide ha incubado un fuerte catarro.

La joven se encuentra además en Los Ángeles junto a otras infuencers españolas que han viajado hasta allí para promocionar una firma de ropa. Pero se ve que hace bastante frío y con tanto ponerse y quitarse ropa para las fotos, Laura ha pillado un fuerte resfriado.

"Estoy bien, gracias por preocuparos. He venido porque estaba medicándome y he ido a peor, pero aquí se preocupa mucho, me han escuchado toser y ya me han dado una mascarilla. Os voy informando", ha escrito junto a las instantáneas.