Laura Escanes se ha armado de valor y ha publicado una fotografía muy personal junto a la que aparece una reflexión que tanto tiempo ha esperado para hacerla pública. La influencer, que se convirtió en mamá primeriza en octubre de 2019, aparece alimentando a su pequeña Roma, con biberón y, con ello, ha querido hacer ver a sus 1,5M de seguidores, que es igual de lícito que optar por la lactancia materna.

A pesar de las inevitables dudas que le han acompañado durante todos estos meses acerca de cómo y de qué manera debía de criar a su hija, la mujer de Risto Mejide ha querido compartir su visión para demostrar que, aun no dando el pecho, el vínculo entre madre e hija existe y para apoyar a muchas madres que, como ella, también se han sentido juzgadas en algún momento.

''Tengo que confesar que cuando hice esta sesión de fotos con Roma y @victoriapenafiel me hizo estas fotos dando el biberón pensé: ''pero no es dando el pecho como tantas y tantas fotos he visto en Instagram'' y me sentí mal'', ha relatado la joven. ''Me he sentido juzgada por no dar el pecho y darle biberón'', ha añadido a la dura confesión por la que ha sentido la necesidad de pronunciarse.

''Pero después de leer tantas historias de miedos e inseguridades, desperté. Y me pregunté si era feliz. Y sí lo era. Sí lo soy. Y la miro a ella, y sé que es feliz. Las dos lo somos y eso es lo que importa'', ha revelado Laura, que tras ver fotos de mujeres dando biberón, se ha enardecido a compartir la reflexión. ''También es nuestro momento. También creamos vínculo y apego. También está bien'', es como ha concluido su confidencia, a la que muchas celebrities se han sumado para mostrarle su apoyo.

