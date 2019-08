Laura Escanes ha recurrido una vez más a Instagram para sincerarse con sus seguidores, y es que la joven ha ido retratando todo su embarazo a través de la red social, donde también aprovecha para compartir sus dudas y miedos ante esta nueva y emocionante etapa que está a punto de comenzar.

Sin embargo, la mujer de Risto Mejide lleva varios días alejada de las redes, algo que ha desatado la preocupación entre sus seguidores. Y ahora la influencer ha querido aclarar los motivos de su ausencia. "Estoy algo desaparecida por aquí, pero estoy bien y aprovechando para descansar", ha escrito en Instagram Stories. "Llevo unos días un poco débil y más cansada. Ya casi de 35 semanas".

No cabe duda que la modelo necesitaba unos días de descanso para relajarse, ya que durante el verano no ha parado ni un solo momento, tal y como ella misma ha mostrado en su perfil. De hecho, hace unos días sorprendía con un nuevo cambio de look, y es que Laura planea volver a dejarse el pelo largo.

