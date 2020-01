Laura Escanes y Risto Mejide ya están de vuelta en Barcelona tras sus vacaciones navideñas en Nueva York, y después de unos días de encanto con la pequeña Roma, el matrimonio ha tenido que hacer frente, supuestamente, a una serie de insultos después de que la influencer publicase un vídeo vía stories donde hablaba en catalán a su hija.

Algo que Laura se ha encargado de desmentir a través de sus redes sociales, y así lo contaba la mujer de Risto Mejide en su cuenta de Instagram: "Yo no he recibido eso, yo no lo he leído, no sé cómo ellos lo han podido leer. Además era un story y las respuestas son en mensaje privado. No entiendo. ¿Se lo han inventado? Yo no he dicho nada de que haya recibido eso. No sé si son ganas de crear polémica o sí es que cuando les falta información se lo inventan”, explicaba. “Pero vamos, que como si la quiero hablar en francés, en italiano, en inglés, en catalán o en castellano. Solo quiero decir que es mentira, que a mi nadie me ha dicho nada y sólo faltaría".

La pareja no gana para disgustos, y es que ambos comenzaron el año rodeados de polémicas por llevar a una niña tan pequeña al otro lado del charco. Ahora Laura y Risto se han enfrentado a este controvertido tema por esta falsa noticia.

Seguro que te interesa...

La confusión de Laura Escanes que provoca la risa de Paula Gonu y todos sus seguidores