Laura Escanes se defiende de las innumerables críticas que ha recibido por su físico

Laura Escanes sabe perfectamente que su trabajo tiene muchos aspectos positivos y otros muchos muy muy negativos. La influencer ha reconocido en alguna ocasión que exponer su vida en las redes sociales no siempre es tan bueno y que alguna vez que otra hay comentarios hirientes que le hacen estallar como ha hecho en sus Stories de Instagram, donde ha querido compartir su reflexión sobre el impacto que pueden llegar a tener las críticas sobre su cuerpo.

Hace unos días la it girl subía una fotografía de ella en bikini. Un recuerdo de lo que fueron sus vacaciones con su marido, Risto Mejide, por Menorca y que ha querido compartir con sus followers. En la imagen vemos a la catalana luciendo un espectacular bikini de animal print, tendencia absoluta, que se ha convertido en el blanco de las críticas de algunos usuarios de la citada red social en los que destrozaban su físico.

"Tienes mucha pierna y poca teta", "¿tanto gimnasio para esto?", "vaya patas de elefante", han sido algunos de los comentarios que la youtuber ha recibido en su publicación. Unos mensajes que le han impactado pero no por ella, sino por la trascendencia que podrían tener en otras personas.

"Estos tres comentarios no es que me afectaran pero sí que me quedé pensando… Yo no me veo con piernas de elefante, no veo que hago gimnasio y no se note. Yo estoy feliz con mi cuerpo. Pienso que no hay cuerpo perfecto. Cada uno tiene sus debilidades, sus partes que le gustan más, menos, como para ir criticando partes del cuerpo de otras mujeres. Cuando leáis comentarios en fotos de modelos o influencers que os hagan sentir mal a vosotros: no hagáis ni puñetero caso, porque cada cuerpo es un mundo", ha dicho la modelo.

Unas palabras súper sinceras que espera que tengan más repercusión que lo que expresan los mensajes negativos que le llegan a ella.