Laura Escanes debuta en la New York Fashion Week y da rienda suelta a su amor con Risto Mejide bajo la nieve

LA PAREJA ESTÁ ENAMORADÍSIMA

Después de que Laura Escanes debutara en la pasarela 080 de Barcelona gracias a Custo, la modelo ha tenido la suerte de poder desfilar también en la New York Fashion Week 2016. Risto Mejide no ha querido perderse la gran oportunidad de su chica y juntos han pasado unos días la mar de románticos por Nueva York, donde no han parado de hacerse fotos visitando las maravillas que ofrece la ciudad. ¡Qué bonito!