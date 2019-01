El importante mensaje de Laura Escanes sobre los amigos: "Hay amigos que es mejor que no estén"

Al igual que la famosa influencer Paula Gonu ha decidido comenzar el año compartiendo con todos sus seguidores el problema de piel que sufre y esconde tras el maquillaje, la también influencer Laura Escanes lo ha hecho lanzando una importante reflexión sobre la amistad.

A través de su cuenta personal de Instagram, la mujer de Risto Mejide ha querido compartir con todos sus seguidores un mensaje donde habla de los amigos.

"Hay amigos que hieren y si no te los has encontrado aún, prepárate porque te los vas a encontrar. Yo los llamo amigos porque si algo duele y escuece, importa. También tienes que pensar que hay amigos que desaparecen porque tienen que marcharse, porque están dejando espacio para algo mejor, porque hay amigos que es mejor que no estén", recoge parte del mensaje que la influencer ha compartido en redes y que ya tiene más de 40.000 likes.